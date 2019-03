Der derbe Humor der Franken

Sandhasen, Mainscheißer und Zwiebeltreter - was sich für Nicht-Franken eher seltsam und befremdlich anhört, gehört in Franken zum gängigen Wortschatz (in diesem Fall handelt es sich um Ortsnecknamen in Unterfranken). Liebevoll gemeinte Sticheleien zwischen Nachbarn sind auch im Landkreis Haßberge geläufig. Die Volkshochschule Zeil hat dazu Monika Fritz-Scheuplein vom unterfränkischen Dialektinstitut eingeladen. Sie hält am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr in der Brauereigaststätte Göller in Zeil einen interessanten und kurzweiligen Vortrag, zum Beispiel über die Namen, die Unterfranken sich für ihre Nachbarn ausdenken. Sie sind selten schmeichelhaft, aber sie sind ein Dokument für den unterfränkischen Einfallsreichtum und den bisweilen derben Humor, wenn es ums Schimpfen und Spotten geht. Besonderes Augenmerk wird auf die Ortsnecknamen aus der Region gelegt, teilte die Volkshochschule weiterhin mit. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit dem Unibund Würzburg statt. Anmeldungen sind erbeten bei Petra Hohenberger, Telefonnummer 09524/850686. red