Der Denkzettel für den Bürgermeister

Die Theatergruppe der SC Hertha Aisch ist eifrig beim Proben für ihr neues Stück "Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah". Zum Inhalt: Bürgermeister Reiner (Christian Ackermann) hat es schwer. Da ihn seine Frau Hilde (Irmi Dangel) aus dem Haus geworfen hat, muss er die Nächte im Büro verbringen. Klausi, der Hausmeister (Stefan Zimmermann), und Regina (Ilona Mönius) halten ihm Paula (Linda Nastvogel) und den trotteligen Postboten Tom (Horst Schlirf) vom Hals. Doch als Reiner von der Leiter fällt und kurze Zeit bewusstlos ist, wollen ihm Regina und Hilde endlich mal einen Denkzettel verpassen. Karten gibt es im Sportheim am Samstag 14., sowie am Freitag, 20., und Samstag, 21. Dezember, jeweils von 14 bis 15 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag, 27./28 Dezember, und Donnerstag/Freitag, 2./3. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr und an der Abendkasse. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder sind mit drei Euro dabei. Aufführungen im Sportheim sind am Samstag, 4. Januar, 14 (Kindervorstellung) und 19 Uhr, am Sonntag, 5. Januar, um 19 Uhr, am Montag, 6. Januar, um 18 Uhr, sowie am Samstag, 11. Januar, um 19 Uhr und am Sonntag, 12. Januar, um 18 Uhr. jb Foto: Johanna Blum