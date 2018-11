Der Datenschutz zieht in die Satzung ein

Bei der Jahresversammlung der Überparteilichen Wählergemeinschaft (ÜWG) Rentweinsdorf im Feuerwehrschulungsraum in Losbergsgereuth berichtete Vorsitzender Matthias Sperber, dass der Mitgliederstand derzeit bei 72 Personen liege. Höhepunkt der ÜWG-Aktivitäten im zu Ende gehenden Jahr war für Sperber die Vier-Tages-Fahrt nach Böhmen und Mähren. Bei der Vier-Tages-Fahrt 2019 soll es nach Italien gehen. Ziele sind der Comer See und Mailand.

Bei der Jahresversammlung stand auch die Abstimmung über eine Satzungsänderung hinsichtlich der Datenschutzregelungen auf der Agenda. Die Mitglieder votierten einstimmig dafür, die bestehende Satzung entsprechend anzupassen.

Felix Henneberger, Manager der Baunach-Allianz, berichtete über die erst heuer gegründete Allianz. Diese umfasst elf Gemeinden in drei Landkreisen und zwei Regierungsbezirken. Als Projekt in naher Zukunft sei die Kooperation der Bauhöfe angedacht, was die Beschaffung von Material und Geräten sowie die Ausbildung neuer Mitarbeiter betrifft.

Gegen die Leerstände

Weiterhin soll innerhalb des Baunach-Allianz-Gebiets das Radwegenetz verbessert werden, beispielsweise die Strecke von Ebern nach Maroldsweisach. Zudem sollen Leerstände in Ortskernen erfasst und wieder mit Leben gefüllt werden. Als weitere Vorhaben nannte Felix Henneberger ein Kernwegenetz für den landwirtschaftlichen Verkehr, die Förderung von Blühwiesen, die Entwicklung eines Freizeitführers und den Aufbau einer Fair-Trade-Region.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung gab es Fragen von Mitgliedern zu Belangen innerhalb der Gemeinde. In Sachen "Kindergartenerweiterung", so erfuhr die Versammlung, scheine es so, dass die Gemeinde der Kirche das Kindergartengebäude abkaufen würde, da es sich als schwierig erweise, an ein Gebäude der Kirche ein Gemeindegebäude anzubauen. Die Verhandlungen hierzu würden laufen, wobei aber die Frist für den Fördergeldantrag Ende November ablaufe und es nicht danach aussehe, dass man diese Frist einhalten könne. jrs