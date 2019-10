Der CVJM wünscht sich einen Herz-zu-Herz-Dialog für den Glauben

Mit dem Herzen glauben und den Glauben mit dem Herzen weitergeben, dazu ermutigte Pfarrer Gerhard Jahreiß beim Jahresfest des CVJM Altenstein. Der CVJM ist der christliche Verein junger Menschen.

"Ein Herz-zu-Herz-Dialog, das soll und darf unser Glaube sein", beschrieb Jahreiß im Festgottesdienst am Sonntagvormittag zunächst die Beziehung des Einzelnen zu Gott. Und in der Verkündigung sei es wichtig, einen Zugang zu den Herzen der Menschen zu finden, Anteil an ihrem Leben zu nehmen.

Von einer Antwort Gottes angesichts rückläufiger Tendenzen in der Kirche sprach der Gastprediger in diesem Zusammenhang. Zur Verkündigung sei es dann nur ein kleiner Schritt: "Was uns wichtig ist, von dem sagen wir weiter, in alltäglichen Bezügen", erklärte er. Vor seiner Predigt hatte sich Jahreiß im Interview mit Wolfgang Kettler, dem Vorsitzenden des CVJM Altenstein, vorgestellt. Nach 25 Jahren Gemeindedienst und CVJM-Arbeit in Mühlfeld bei Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) verbringt Jahreiß nun seinen Ruhestand im oberfränkischen Rugendorf (Landkreis Kulmbach).

Ortspfarrer Stefan Köttig hatte in seinem Grußwort betont, der Glaube brauche Orte: um gelebt zu werden, zur Stärkung, zur Vergewisserung. "Die Kirche und Gemeinschaften wie der CVJM wollen solche Orte gelebten Glaubens sein", sagte Köttig.

Der Chor "Voices of Light", verstärkt durch Mitglieder der Concordia Maroldsweisach, und der Posaunenchor trugen zur Gestaltung des Gottesdienstes in der Altensteiner Kirche bei.

Begonnen hatte das Fest zum 54. Vereinsgeburtstag mit einem Jugendabend am Freitag in der Freizeit- und Tagungsstätte. CVJM-Sekretär Jeremy Vernon hatte dazu eine Andacht über die Früchte des Geistes, die Paulus im Galaterbrief beschreibt, mitgebracht. Und genau 54 Kinder gingen beim Jungscharnachmittag am Samstag auf Schatzsuche. Dabei bekamen die CVJM-Helfer Unterstützung von Mitarbeitern der Kirchengemeinden Altenstein und Hafenpreppach.

Neben Pfarrer Jahreiß war am Wochenende ein weiterer Ruheständler im Einsatz, allerdings mit deutlich kürzerer Anfahrt: Für den Impulsgottesdienst am Samstagabend war Pfarrer Gerhard Göller aus Rentweinsdorf nach Altenstein gekommen.

Beim Fest am Sonntag wurden auch Ehrungen ausgesprochen Auf 125 Jahre als CVJMer brachten es - zusammengenommen - die drei Mitglieder, die der Vorsitzende Wolfgang Kettler und seine Stellvertreterin Erika Krell für ihre Treue zum Verein auszeichneten: Sieglinde Hofmann und Kurt Brehm sind seit 50 Jahren dabei, Roland Horn seit 25 Jahren. beda