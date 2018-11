Der CSU-Kreisverband feiert Weihnachten

Der CSU Kreisverband Stadt und der CSU-Ortsverband Mitte laden zur Weihnachtsfeier am Freitag, 30. November, um 19 Uhr ins "Goldene Kreuz", ein. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung telefonisch unter 0151/22645052 oder per E-Mail an bittorf@tb.legal, gebeten. red