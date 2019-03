Der Countdown zum Saisonfinale

Viele Fans, Freunde und Angehörige der Teammitglieder des A-Teams der Lateinformation des TV Coburg-Ketschendorf waren nach Nürnberg gekommen, um die Tänzer beim vorletzten Turnier der Saison anzufeuern. Die Unterstützung machte sich positiv bemerkbar. Das Team zeigte eine solide Leistung und schafft es ins große Finale. Das Turnierwochenende in der HUK-Coburg-Arena am Samstag, 16., und Sonntag, 17. März, stellt den Höhepunkt des Tanzsports 2019 in Coburg dar. Am Samstag zeigen die neun Mannschaften der Regionalliga Süd Latein ihr Können. Die ersten drei Teams der Regionalliga werden Ende der Saison in die 2. Bundesliga aufsteigen. Die Besucher erwartet am Samstag Tanzsport auf sehr hohem Niveau.

Am Sonntag präsentieren sich die Hobby-, Landes- und Oberliga Bayern. Auch hier ist viel geboten. Die Vielfalt des Formationstanzes kann an diesen beiden Tagen erlebt werden. "Wer sich selbst ein Bild von diesem spektakulären Mannschaftssport machen möchte, die wie keine andere Sportart Teamgeist, Schweiß, Freude und Tränen vereint, muss das Turnier fest am Wochenende einplanen", empfiehlt Christina Bauer, Kapitänin des Coburger A-Teams.

Arena wird Tanzpalast

Die Ausrichtung in der HUK-Coburg erfolgt nun zum zweiten Mal. "Wir haben aus den Fehlern gelernt und wollen nun für ein deutlich angenehmeres Ambiente sorgen", äußert sich Markus Weiß, der in diesem Jahr an beiden Tagen die Moderation des Turniers übernimmt. Die größte Änderung betrifft die Ausrichtung der Tanzfläche, die nun direkt zum Eingang der Sportarena liegt. Des Weiteren wurde die Akustik angepasst und für Zuschauer und Akteure angenehmer gestaltet. In der Halle gibt es wie gewohnt neben der üblichen Verpflegung auch wieder eine Tombola mit schönen Preisen.

Karten gibt es für beide Tage noch genügend an der Tageskasse. Weitere Informationen unter www.turniercoburg.de. red