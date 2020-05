Der Corona-Schock hinterlässt auch in der regionalen Wirtschaft tiefe Spuren

Der Begriff "externer Schock" kommt ursprünglich aus der Medizin, wo er für den lebensbedrohlichen Zustand eines Menschen steht. Die Ökonomen haben ihn entlehnt, um ein plötzliches massives Ereignis zu beschreiben, das die Märkte überrascht und unmittelbare Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage hat.

Die Corona-Pandemie ist ein heftiger externer Schock, der inzwischen nahezu die gesamte Volkswirtschaft betrifft und dessen Auswirkungen auch die regionalen Unternehmen deutlich zu spüren bekommen. In der Mai-Konjunkturumfrage der IHK für Oberfranken Bayreuth bricht der IHK-Konjunkturklimaindex ein, verliert 35 Punkte und liegt nun nur noch bei 79 Zählern.

"Viele Unternehmen sind unmittelbar von den Beschränkungen betroffen, und die Umfrage ist von tiefer Unsicherheit geprägt. Das führt nicht nur zu schlechten Bewertungen der aktuellen Geschäftslage, sondern auch zu pessimistischen Erwartungen an die kommenden Monate", erläutert IHK-Präsidentin Sonja Weigand und ergänzt: "Einen vergleichbaren Einbruch der IHK-Konjunkturwerte gab es zuletzt in den Hochphasen der Bankenkrise Anfang des Jahres 2009."

Die Weltwirtschaft stehe erheblich unter Druck. "In vielen Ländern gelten nach wie vor Beschränkungen, und auch die oberfränkischen Betriebe können sich von dieser Entwicklung nicht abkoppeln", betont IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner. Die aktuelle eigene Geschäftslage wird in den Unternehmen so negativ wie selten zuvor beurteilt. Die Branchen und Unternehmen sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch sehr unterschiedlich betroffen. 44 Prozent der Befragten stufen die aktuelle Geschäftslage als schlecht ein. Immerhin noch ein knappes Viertel der Betriebe (23 Prozent) berichtet dagegen von einer guten Geschäftslage. 33 Prozent nennen die eigene Situation befriedigend.

Als einzige Branche kann der Bausektor das positive Niveau der vergangenen Jahre halten, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Relativ ausgeglichen wird die Lage im Dienstleistungssektor bewertet. Dagegen hat sich die Stimmungslage in Handel, Industrie und vor allem im Tourismus zum Teil dramatisch verschlechtert. Ein Grund mag der Zeitpunkt der Befragung Mitte Mai sein, als vielfach noch starke Beschränkungen galten und das Gastgewerbe komplett geschlossen war.

Auch die Erwartungen an die kommenden Monate sind pessimistisch. In allen Branchen - damit auch im Gesamtergebnis - wird eine Verschlechterung der Geschäftslage erwartet. 40 Prozent der Unternehmen aus dem Kammerbezirk befürchten eine Verschlechterung der eigenen betrieblichen Situation, von einer Verbesserung gehen nur 19 Prozent aus. Die restlichen 41 Prozent erwarten weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung.

Auffallend negativ sind, gemessen an der gegenwärtigen Situation, die Rückmeldungen aus dem Bausektor sowie aus dem Tourismus und mit Abstrichen aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor. red