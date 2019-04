Der Club macht Schule

Keine Frage: Wenn ehemalige Fußballer des 1. FC Nürnberg Schüler zum Training bitten, dann gibt es kein Halten mehr. So auch an der Carl-von-Linde-Realschule und an der Mittelschule des Förderzentrums Fassoldshof. Rund 50 Jungen und Mädchen beider Einrichtungen trafen sich auf dem Realschulsportplatz, um an einem Inklusionsprojekt teilzunehmen, das die beiden Ex-Profis Herbert Harrer und Jörg Dittwar betreuen.

Hierzu war ein Trainingsparcours mit Stationen aufgebaut, die mit fachkundiger Begleitung durch die FCN-Trainer und Sportlehrer durchlaufen werden mussten. Ein großes Augenmerk wurde dabei auf die Entwicklung der Konzentration und Körperkoordination gelegt.

Neben Dittwar und Harrer standen auch Ex-Profi Reinhard Brendel und Debora Horlamus auf dem Platz, die mit für die Behindertenmannschaft "Club-Raudis" zuständig ist.

Wie Herbert Harrer erklärte, läuft das Projekt des FCN in ganz Bayern. "Erstaunlicherweise können die Mädchen mehr als die Jungen. Sie sind in der Entwicklung ein wenig weiter."

Förder- und Realschüler begegneten sich auf Augenhöhe. Die Übungen waren an der Sporthochschule Köln und an der Universität Heidelberg entwickelt worden, wobei der Spaß im Vordergrund stand.

Claudia Bordfeldt vom Förderzentrum Fassoldshof berichtete, dass ihre Einrichtung von Herbert Harrer und Jörg Dittwar angesprochen worden sei: "Da musste ich gar nicht viel überlegen, denn bei so einem tollen Projekt war für uns einfach Mitmachen angesagt." Vom Förderzentrum waren die Klassen 7 bis 9 mit 16 Schülern und einer Schülerin vertreten. 33 Jungen und Mädchen kamen von der Realschule.

Was noch ansteht, ist ein gemeinsamer Tag in Nürnberg auf dem Trainingsgelände des Bundesligisten. Claudia Bordfeldt: "Da dürfen wir zum 1. FC Nürnberg ins Stadion fahren und auch einmal einen Projekttag gemeinsam mit der Carl-von-Linde Realschule machen und eventuell auch die Stars vom Club treffen."

Willkommene Abwechslung

Für die Realschüler war es eine willkommene Abwechslung. "Ich spiele beim TSV 08 Kulmbach Fußball, aber das hier war mal was anderes", sagte Daniel Kellerer. Ihm habe die Station 3 besonders gefallen, bei der man mit einem Ball einen Reifen treffen musste. Auch Leon Ruckdeschel war von der Station angetan: "Sie war cool!" Kevin Kratzer fand ebenfalls lobende Worte: "Da konnte man seine Fähigkeiten am Ball verbessern." Rei.