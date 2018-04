Der Chor war sehr aktiv

Zufrieden zeigten sich Vorsitzender Michael Rief und Chorleiter Alexander Thern vom Gesangverein "Liederhort" Ludwigschorgast mit dem vergangenen Jahr. "Im Verein halten alle eng zusammen. Wir haben viel Arbeit geleistet", betonte Rief bei der Hauptversammlung im Gasthof Schicker.

Gut besucht seien jeden Mittwoch die Singstunden, und auch das Gesellige komme nicht zu kurz. Gepflegt werde die gute Zusammenarbeit mit der Sängergruppe Neuenmarkt.

Der Vorsitzende erinnerte an die Konzerte an Pfingsten und im Advent, die Auftritte bei der Serenade des Gesangvereins Hutschdorf im Schützenhaus Thurnau und das Kirchenjubiläum in Wartenfels sowie an die Teilnahme am Volkstrauertaggedenken und an der Christmette in der Kirche.

Beim Sängergruppenkonzert am 22. April in Trebgast sei ein gemeinsamer Auftritt mit dem Gesangverein Fölschnitz vorgesehen. Am 30. Juni sei ein Tagesausflug geplant, das Grillfest finde am 21. Juli statt. Am 20. Oktober sei ein Liederabend in der FC-Turnhalle vorgesehen, an dem neben schauspielerischen Einlagen auch Ehrungen vorgesehen seien.

25 Männer und Frauen mit einem Durchschnittsalter von 64 Jahren gehören laut Rief dem gemischten Chor an. Er bat, dass sich alle intensiv an der Mitgliederwerbung beteiligen. "Wir freuen uns über jeden Neuen, der mitmacht, auch junge Sänger sind uns herzlich willkommen", betonte der Vorsitzende.

Schriftführerin Birgit Schwieder hatte in ihrem umfassenden Jahresbericht alles fein säuberlich notiert. Sie skizzierte die 37 Chorproben sowie die Mitgliederstatistik. Aktuell seien 120 Personen eingeschrieben, davon seien elf Ehrenmitglieder. Schatzmeisterin Michaela Popp legte geordnete Finanzen vor. "Alles in bester Ordnung", bestätigten die Revisoren Elke Körner und Friedrich Kunzelmann.

Alexander Thern, der jetzt zwei Jahre den Chor leitet, lobte den guten Singstundenbesuch. Als Höhepunkte strich er die Serenade des Gesangvereins Hutschdorf und das Wartenfelser Kirchenjubiläum heraus.

Ehrenvorsitzender und Altbürgermeister Fred Popp würdigte das Tun im Verein, in dem die Chemie stimme. Zweite VorsitzendeMarlene Groß bedankte sich bei Michael Rief für das gute Miteinander. Klaus-Peter Wulf