Trossenfurt vor 13 Stunden

gesellschaft

Der Caritas-Benefizball ist ausverkauft

Der 47. Caritas-Benefiz-Rosenball findet am Samstag, 1. Februar, im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt statt und ist bereits ausverkauft. Es wird auch an der Abendkasse keine Karten mehr geben, teilte ...