Der Campus wächst weiter

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss der Stadt hat das Bauleitplanverfahren für ein weiteres Modul des Siemens-Campus im Erlanger Stadtsüden eingeleitet. Während Modul 1 bereits weitestgehend fertiggestellt ist und für Modul 2 jüngst der Grundstein gelegt wurde, werden mit dem nun gefassten Beschluss die Grundlagen für einen weiteren Bauabschnitt geschaffen.

Das sogenannte Modul 8 befindet sich im nordöstlichen Teil des Areals und wird über die Freyeslebenstraße erschlossen. Es verbindet die westlich gelegenen Module 1 und 2 und das östlich angrenzende Areal, auf dem auch eine Entwicklung der Technischen Fakultät vorgesehen ist. In dem Gebiet sind Büro-, Forschungs- und Laborgebäude vorgesehen, in den Erdgeschossen sollen kleinere Läden und Gastronomieangebote entstehen, die das Quartier beleben und eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen. "Der Bebauungsplan soll unter anderem die notwendige Straßenanbindung an die Hammerbacherstraße sowie attraktive Fuß- und Radwegquerungen und Grünachsen sichern", erläuterte Baureferent Josef Weber.

Siemens selbst plant, auf dem Gelände seines bisherigen Standorts südlich der Paul-Gossen-Straße in den kommenden zwei Jahrzehnten ein zukunftsweisendes Campusquartier zu entwickeln. Im Gegensatz zum abgeschlossenen Siemens-Betriebsgelände soll der entstehende Campus öffentlich zugänglich und durchlässig sein. red