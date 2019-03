Der Bund Naturschutz Ebern informiert über Amphibien

Der Bund Naturschutz in Ebern macht auf das Projekt "Amphibien" für Schulen und Kindergärten aufmerksam. Die Ortsgruppe bietet, wie sie mitteilte, Materialien zum Lernen an.

Seit vielen Jahren betreut der Bund Naturschutz im Landkreis die Amphibienzäune. Die Ortsgruppe Ebern des Bundes Naturschutz hat dazu verschiedene Materialien zusammengestellt, um Schulen und Kindergärten das Thema "Amphibien" näherzubringen. Das Projekt beinhaltet viel Informations- und Anschauungsmaterial. Im Mittelpunkt stehen 15 Modelle, die die Tiere in Originalgröße und farbgetreu darstellen. So können die Merkmale von Erdkröte, Feuersalamander oder Bergmolch am Modell genau betrachtet werden. Dies soll die Kinder anregen, in der Natur auf Suche zu gehen. Daneben gibt es Lesegeschichten, Fachbücher und weitere Schulmaterialien. Besondere Informationen zur jährlichen Krötenwanderung und zur Aufzucht von Kaulquappen werden gegeben. Filme zeigen anschaulich das Überleben von Froschlurchen "in zwei Welten", dazu sind auf einer CD die Stimmen der Frösche zu hören. Die Materialien werden im Landkreis ausgeliehen, Ruf 09531/9443566 oder Telefon 09531/1737. red