Der Stammtisch des Bürgervereins Cortendorf findet am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr beim Griechen "Dyonisos" in der Rosenauer Straße statt. Alle Mitglieder sind eingeladen. Nichtmitglieder sind selbstverständlich willkommen, heißt es in einer Mitteilung des Bürgervereins Cortendorf. red