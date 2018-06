Der Bürgermeister traf ins Schwarze

Horst Wunner



Ein Bürgermeister trifft nicht immer ins Schwarze. Doch diesmal hatte er die Scheibe genau anvisiert, erzielte einen sehr guten 10,0-Teiler. Der Lohn: Die Königswürde bei den "Tell"-Schützen Neudrossenfeld . Harald Hübner sorgte für die Überraschung des Tages, entsprechend frenetisch wurde er mit Jubelrufen und Klatschrhythmen gefeiert, untermalt von der Schützenliesel-Melodie.Zwei starke Männer, Udo Naser und Hartmut Lauterbach, trugen den neuen Regenten durch die Reihen, Harald Hübner genoss das sichtlich. Und der Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn er schießt schon seit seinem 14. Lebensjahr, besonders intensiv bis zum Abitur und während seiner Bundeswehrzeit. Bei den Soldaten errang er auch die Goldene Schützenschnur. "Mein Vater und mein Opa hatten bereits ein Gewehr, das liegt bei uns etwas im Blut."Er bleibe seinem Hobby treu, "leider habe ich jetzt dafür wenig Zeit". Als Repräsentant der "Tell"-Schützen wolle er sich aber schon mal auswärts zeigen, wenn es die Termine erlauben.Übrigens: Als Adjutant begleitet ihn Schützenmeister Christian Schirmer, der den zweitbesten Schuss auf die Königsscheibe abgab.Beim Schützenfest gab es einen weiteren Grund zum Feiern: 50 Jahre Schießhaus in Muckenreuth. In ihrem Rückblick erinnerte Vorsitzende Rosi Bodner an die sich damals anbahnende Krise bei den "Tell"-Schützen, "weil unsere Schießanlage im Neudrossenfelder Schloss aus Gründen des Denkmalschutzes nicht mehr zulässig war". Daher habe man sich entschlossen, woanders zu bauen. Nach zähen Verhandlungen habe schließlich Betty Werner ein Grundstück neben ihrem Gasthaus in Muckenreuth zur Verfügung gestellt. "Kostenlos auf Erbpacht mit Vorkaufsrecht - dafür sind wir ihr ewig dankbar."Nach 3028 freiwilligen Arbeitsstunden wurde das neue Schützenheim 1968 eingeweiht, zu den Sponsoren zählte auch die Bayreuther Unternehmerfamilie Moll. Christa Moll ließ es sich nicht nehmen, persönlich zum Schützenfest zu kommen. Rosi Bodner dankte allen, die zu der neuen Schießstätte beitrugen, die im Lauf der Jahre immer wieder modernisiert wurde. Erwin Beck, Manfred Nowak, Manfred Naser, Reinhart Hartung und Eva Naser wurden mit einem Geschenk bedacht.Auch Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaft wurden verliehen. Manfred Nowak, Eva und Manfred Naser sowie Christa Moll wurden für 50 Jahre Treue geehrt, Sieglinde Beck, Jochen Höreth, Petra Simon, Klaus Tauer und Bürgermeister Harald Hübner sind seit 40 Jahren dabei.Eine Lanze für die "Tell"-Schützen brach der Bürgermeister, "wir sind stolz auf euch, Ihr seid ein traditionsreicher und erfolgreicher Sportverein, ein Werbeträgerfür die Gemeinde". Hübner wollte auch den langjährigen "Tell"-Vorsitzenden Karl Hoppert erwähnen, dessen Einsatz für den Neubau unbezahlbar gewesen sei.Die Wettbewerbe zeigten, wie gut die Verknüpfungen der "Tell"-Schützen in der "Branche" sind. Über 120 Aktive aus 17 Vereinen nahmen teil, Schützenmeister Christian Schirmer verteilte die Preise (siehe Infobox).