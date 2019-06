Anstatt Präsente zu seinem 40. Geburtstag hatte der Hallerndorfer Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) seine Gäste um einen Obolus zugunsten der vier Kindergärten im Gemeindegebiet gebeten. Großzügig aufgerundet konnte der Gemeindechef jetzt 2000 Euro, also jeweils 500 Euro an die vier Kindergartenleiterinnen, übergeben. "Es ist die erste und wichtigste soziale Einrichtung in der Gemeinde", erklärte Gunselmann. erl