Der Bürgerblock nominiert Kandidaten

Am Dienstag, 21. Januar, findet um 19 Uhr die Nominierungsveranstaltung des Bürgerblocks Rentweinsdorf im Feuerwehrschulungssraum am Planplatz statt. Eingeladen sind neben den Mitgliedern des Bürgerblocks auch deren Unterstützer und weitere Interessierte, so teilte die Wählergruppe mit. red