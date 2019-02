Der Bürger kommt zu Wort

Der Erste Bürgermeister Gotthard Schlereth, lädt zu den Bürgerversammlungen in Schlimpfhof und Hassenbach ein. In Schlimpfhof ist der Termin am Dienstag, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Waldesruh" und in Hassenbach am Mittwoch, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Sportheim. sek