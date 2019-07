Der Buchberg bittet zum "heißen Tanz"

Showdown am Buchberg! Am Samstag um 16 Uhr empfängt Bezirksliga-Aufsteiger SV Ketschendorf gleich zum Saisonauftakt den Meisterschaftstopfavoriten SC Sylvia Ebersdorf. Das Derby kann für den Favoriten zu einem "heißen Tanz" werden und erinnert an viele heiß und intensiv geführte Begegnungen zu früheren gemeinsamen Kreisliga-Zeiten.

Jetzt sind die Voraussetzungen allerdings etwas anders, denn während die Truppe von Gästetrainer Dieter Kurth ganz oben in dieser Liga mitmischen will, strebt der SVK "nur" den Klassenerhalt an. SV Ketschendorf - SC Sylvia Ebersdorf

Das weiß auch "Meistermacher" Patrick Schuberth: "Wir freuen uns auf den Favoriten auf die Meisterschaft. Der Druck liegt auf deren Seite. Alles andere als ein Sieg für Ebersdorf wäre eine Überraschung. Wir werden uns aber wehren und den hoffentlich zahlreichen Zuschauern ein attraktives Spiel bieten." Das Auftaktprogramm der Buchberg-Kicker hat es in sich, denn nach dem Derby ist vor dem Derby: Während der bevorstehenden "englischen Woche" wartet der nächste Topfavorit, nämlich der TSV Mönchröden.

In der Saisonvorbereitung gab es für die Ebersdorfer Licht und Schatten. Nach guten Auftritten gegen die höherklassigen Teams TSV Großbardorf und TSV Aubstadt waren die Leistungen zuletzt gegen den TSV Meeder und den FC Sonneberg sehr durchwachsen. Doch wie Sylvia-Trainer Dieter Kurth betont, ist die Vorbereitung nun "Schnee von gestern" und am Wochenende beginnt alles bei null. Die Sylvianer stellen sich auf einen kompakten und laufstarken Gegner ein, denn der SVK schwimmt nach dem souveränen Aufstieg in die Bezirksliga auf einer Euphoriewelle, die er sicher in das erste Heimspiel mitnehmen wird. ct/jv TSV Ebensfeld - TSV Mönchröden

Der TSV Mönchröden tritt zum Saisonauftakt erst am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Ebensfeld an. Die Gastgeber lagen in der abgelaufenen Saison im unteren Mittelfeld und konnten die drohende Abstiegsrelegation gerade noch abwenden. Zum Saisonbeginn möchte sich auch die Heimelf mit dem bisherigen Trainer Oliver Kellner so gut wie möglich verkaufen. TSV-Coach Thomas Hüttl ist sich bewusst, was auf sein Team zukommt: "Nach unserer fünfwöchigen Vorbereitung startet endlich wieder die Saison. Wir sind uns im Klaren, dass Ruhe und Geduld wichtige Parameter auch in dieser Saison sein werden, um aus Rückschlägen die notwendigen Schlüsse zu ziehen."

Seine Mannschaft sei sehr lernwillig und hat das umfangreiche Vorbereitungsprogramm sehr engagiert durchgezogen. Jetzt ist es für den Cheftrainer nach dem bitteren Pokal-Aus am Donnerstagabend in Niederfüllbach (1:4) wichtig, einen guten Start in die neue Saison zu schaffen: "In Ebensfeld erwartet uns gleich eine richtig schwere Aufgabe. Der Gegner verfügt über eine starke und eingespielte Mannschaft. Wir werden eine geschlossene und sehr gute Leistung brauchen, um etwas Zählbares aus Ebensfeld mitzunehmen. Leider sind für uns wichtige Spieler noch nicht einsatzfähig. Vielleicht kam die überraschend klare 1:4-Pokalschlappe beim Kreisligisten TSG Niederfüllbach ja zum richtigen Zeitpunkt", so Hüttl. mca

TSV Marktzeuln - TSV Sonnefeld

Der Jubel über den Last-Minute-Klassenerhalt ist verebbt, nun geht es für die Zeulner in die zweite Bezirksligasaison. Zum Auftakt empfängt der TSV den Landesliga-Absteiger aus Sonnefeld. Dieser hat sich, ähnlich wie die Gastgeber, mit vielen neuen Akteuren eingedeckt, gleichzeitig aber nur vier Abgänge zu verzeichnen. Dennoch spricht in Sonnefeld niemand vom direkten Wiederaufstieg.

Ganz im Gegenteil: Das stark verjüngte Team von Heiko Schröder will dem Abstiegskampf aus dem Weg gehen und strebt eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld an. Dennoch geht Sonnefeld favorisiert in das Nachbarduell, bietet die Schröder-Elf doch einige Akteure mit Landesliga-Erfahrung auf. vd