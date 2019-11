Grub am Forst 05.11.2019

Der Breitbandausbau steht zur Debatte

Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Rosenberg" ist am Montag, 11. November, Thema in der Sitzung des Gemeinderats. Außerdem geht es um das Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen gemeinschädlic...