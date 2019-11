Der Breitbandausbau geht in Haßfurt mit neuem Glasfasernetz zügig weiter

Was das "schnelle Internet" betrifft, so sollen in den kommenden vier Jahren 156 weitere Haushalte in Haßfurt und den Stadtteilen Zugang zum Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gbit/s erhalten. Bürgermeister Günther Werner (WG) unterzeichnete am gestrigen Montag im Rathaus den Breitbandausbauvertrag mit der Telekom.

"Wir sind jetzt mit dem Breitbandausbau in der zweiten Förderphase, in der Kunden in der Augsfelder Straße, in Wülflingen und Mariaburghausen, in zwei Aussiedlerhöfen, in der Flugplatzstraße und rund um das Krankenhaus in Haßfurt einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus erhalten", sagte Günther Werner bei dem Gespräch. Die Telekom hat den Zuschlag für den Ausbau erhalten, der 824 435 Euro kostet und mit 80 Prozent (659 548 Euro) vom bayerischen Staat gefördert wird. So muss die Stadt nur noch 164 887 Euro investieren.

Wie Wolfgang Neumann, lokal zuständiger Manager im In-frastrukturvertrieb der Telekom, mitteilte, wird die Telekom von 2020 bis 2024 rund 13 Kilometer Glasfaser verlegen und vier Glasfasernetzverteiler aufstellen. Damit stehen dem Kunden, je nachdem welchen Tarif er wählt, Geschwindigkeiten von bis zu einem Gbit/s zur Verfügung. Der Anschluss biete alle Möglichkeiten der digitalen Anwendung. Neumann betonte, dass damit der Grundstein für die digitale Zukunft der Bürger gelegt werde.

"Wir setzen das Projekt zügig um", ergänzte Klaus Markert, Projektleiter der Deutschen Telekom Technik. Die Telekom steigt nächstes Jahr in die Feinplanung für den Ausbau ein. Damit das Glasfaserkabel bis in die Häuser gezogen werden kann, müssen die Hauseigentümer eine Einverständniserklärung unterschreiben. Dieses Formular wird ihnen von der Stadt Haßfurt zugesandt.

Der Breitbandpate der Stadt Haßfurt, Stephan Schneider, erklärte: "Durch den Ausbau wird es ab dem Jahr 2024 keine weißen Flecken mehr im Breitbandausbau in Haßfurt und den Stadtteilen geben. Dann hat jeder Bürger zumindest einen Anschluss mit mindestens 30 mbit/s."

Dies ist allerdings noch nicht das Ende des Ausbaus. "Ziel ist es, alle Haushalte mit Glasfaser anzuschließen", so teilte Klaus Markert ergänzend mit. ul