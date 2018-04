Der Brandschutz im Landkreis wird verbessert

Zur Kommandantenversammlung der Feuerwehrführungskräfte des Landkreises Kulmbach hatte Kreisbrandrat Stefan Härtlein in die Steinachtalhalle nach Stadtsteinach eingeladen.

Nach den Grußworten des gastgebenden Bürgermeisters Roland Wolfrum gaben auch der neue Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Kulmbach, Peter Hübner, der neue Ortsbeauftragte des THW-Ortverbandes Kulmbach, Christian Reinlein, und der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Jürgen Dippold, die Grüße ihrer Kameraden an die Versammlung weiter. Alle lobten die gute, professionelle Zusammenarbeit, aber vor allem das harmonische und kameradschaftliche Miteinander.

Auch Landrat Klaus Peter Söllner zeigte sich mit der Arbeit der 116 Wehren im Landkreis, dem Aufbau der Kinder- und Jugendfeuerwehren und der Ausbildung der Aktiven auf Gemeinde- und Landkreisebene sehr zufrieden. "Wir als Landkreis investieren in Ausbildung, aber auch in Ausrüstung. Die im Kreistag beschlossenen Bezuschussungen dienen der Unterstützung der Gemeinden und tragen Sorge dafür, dass benötigte Anschaffungen nun zeitnah durchgeführt werden können", so Söllner.

Dies griff auch der Kreisbrandrat in seinem Bericht auf und stellte das zukünftige Stationierungskonzept für den Landkreis vor. So wird der Landkreis zwei weitere Drehleitern beschaffen, welche in den nächsten Jahren in Stadtsteinach und in Thurnau stationiert werden sollen. Zudem wird es zwei weitere Fahrzeuge, Gerätewagen Logistik 2 mit einem Schlauchmodul geben, welche ebenfalls strategisch wichtig im Landkreis stationiert werden sollen.

Kreisbrandmeister Manuel Steinl stellte die neue modulare Truppausbildung vor, Kreisbrandmeister Yves Wächter referierte über die neue Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes, und die neue Beauftragte für Brandschutzerziehung und Kinderfeuerwehren im Landkreis, Andrea Pfadenhauer-Wagner, stellte sich und ihren Fachbereich vor. red