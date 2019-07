Der "Boss" und seine Musik

Am morgigen Freitag spielt "Easy Springsteen" alias Bernd Meusel zum letzten Mal in diesem Sommer im Biergarten der "Cafébar" in Kronach.

"The story and the songs of Bruce Springsteen" nennt sich das Musikprojekt, das als Hommage an das musikalische Lebenswerk des 69-jährigen US-Musikers Bruce Springsteen gedacht ist. Das abendfüllende Programm nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise von den Anfängen der Karriere vom "Boss" Anfang der 70er Jahre bis hin zu Songs aus seinem späteren und aktuellen Schaffenswerk - erst vor kurzem erschien das 19. Studioalbum "Western Stars", das seit Wochen die LP-Charts anführt. Natürlich erfahren interessierte Musikfans bei einem Soloabend auch viel Wissenswertes zu den vorgetragenen Songs und was Springsteen inspiriert hat und zusätzlich gibt es diesmal Songs seiner Idole wie Elvis, Dylan, Orbison, Beatles, Stones und Woody Guthrie zu hören.

Mit Gastauftritten im Paradiesogarten der "Cafébar" in Kronach ist am kommenden Freitag, 5. Juli, ab 20 Uhr zu rechnen. red