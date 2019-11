Der "böse" Wolf

Der sprichwörtlich "böse" Wolf ist zurück in Deutschland. Kaum ein Tier ist so emotional besetzt und kontrovers diskutiert wie der wilde Stammvater unseres "besten Freundes", des Hundes. In den vielen Jahrtausenden gemeinsamer Geschichte war das Bild des Wolfes beim Menschen einem mehrfachen Wandel unterworfen; etliche dieser Aspekte prägten und prägen Mythologie, Religionen, Volks- und Aberglauben. Dr. Christoph Schindler wird in seiner anekdotischen Spurensuche einige dieser Facetten erläutern. Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung "Wer ist der Wolf" im Naturkunde-Museum. Er findet statt am morgigen Dienstag um 19 Uhr (Fleischstraße 2). Platzreservierung unter 0951/ 8631248 oder info@naturkundemuseum-bamberg.de. red