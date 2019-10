"Der blutige Klöppelschlips"

Die Laien-Darstellergruppe "Die Bachschmidts" führen am Wochenende das selbst geschriebene Drei-Akte-Theaterstück in der Nordwaldhalle auf und laden damit zur heimatlich-heiteren Mörderjagd, wie es in einer Mitteilung heißt.

Historischer Hintergrund

Eine sehr außergewöhnliche Geschichte - mit authentisch-historischem Hintergrund- wartet auf die Gäste.

Die Unternehmerfamilie "Bachschmidt" (angelehnt an die gleichnamige Nordhalbener Zigarrenmarke aus früheren Zeiten) sucht nach neuen Geschäften und wird in der Klöppelei fündig.

Nordhalbener Spitzen erregen großes Aufsehen - der Ruf eilt bis nach Paris - und der internationale Modezar Henri Lagerfold kommt nach Nordhalben! Im Theaterstück integriert ist eine Klöppel-Modenschau mit Nordhalbener Models.

Während der Modenschau jedoch geschieht ein Mord: viele der Zöglinge Henris und ein Netzwerk von Abhängigkeiten lassen viele der Mitwirkenden als Mörder zu.

Schließlich schaltet sich Kommissarin Juliet Maigret ein - und nach Einnahme verschiedener Spirituosen löst sie den Fall souverän auf.

Wortwitz, lokale Bezüge und frische, teilweise debütierende Schauspieler versprechen ein spritziges Theatervergnügen.

Die Gäste erwartet ein Multi-Media-Stück mit klassischer Theaterbühne, plus Einspielungen und Projektionen. Die Netto-Spielzeit beträgt ca. 110 Minuten.

Das Gasthaus Wagner, Nordhalben, sorgt für Speisen und Getränke.

Die Theatergruppe um Stückeschreiber und "Intendant" Rudolf Ruf freut sich auf volle Ränge und einen spaßigen Abend.

Vorstellungen

Die einzelnen Vorstellungen finden an folgenden Tagen statt: Freitag, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr; Samstag, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr und Sonntag, 20.Oktober, ab 19 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Autohaus Wachter, Nordhalben, an der Abendkasse. Reservierungen sind auch per E-Mail an Die_Bachschmidts@gmx.de möglich. red