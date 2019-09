Der Blick schweift über die Haßberge bis nach Thüringen

Auf den Höhen der Haßberge hatte man in den vergangenen Tagen eine herrliche Weitsicht. So konnte man von der Bramburg, zwischen Bramberg und Hohnhausen gelegen, im Norden die Gleichberge im Thüringer Land sehen (unser Bild). Die Gleichberge - der Große und der Kleine Gleichberg - sind rund 30 Kilometer Luftlinie entfernt. Sogar die Höhenzüge der Rhön (etwa 50 Kilometer Luftlinie) mit dem mächtigen Kreuzberg waren zu erkennen und im Süden die Höhenrücken der Fränkischen Schweiz. Im Volksmund heißt die Bramburg "der Schlossberg", der vor über 50 Jahren der Namensgeber für "Die Schlossberger" war. Das ist die Blaskapelle aus Hohnhausen, einem Ort in der Marktgemeinde Burgpreppach. Text und Foto: Simon Albrecht