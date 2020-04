Der Blick für die Weite des Lebens

In Zeiten der Corona-Krise mussten für das Osterfest neue Formen gefunden werden. Damit die Osterbotschaft auch zu den Gläubigen kommen konnte, wurde in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche eine Andacht aufgezeichnet, die dann mittels Herzo-TV ausgestrahlt wurde.

Begleitet von Pastoralreferent Thomas Matzick zelebrierten Stadtpfarrer Helmut Hetzel und Kaplan Tobias Fehn die Andacht. Sie wurde durch Toni Rotter an der Orgel musikalisch umrahmt.

Auf dem Kirchenplatz war das Osterfeuer entzündet worden, das auch dazu diente, die Wattebäusche der Taufe und die verbliebenen geweihten Öle des vergangenen Jahres zu verbrennen. Kaplan Fehn nahm zunächst die Weihe des Feuers vor, bevor Matzick an diesem Osterfeuer die Osterkerze entzündete.

Kerzen erhellen die Kirche

Danach wurde die brennende Osterkerze mit dem Ruf "Christus das Licht" in das Gotteshaus hineingetragen. Dadurch gelangte das Licht in die Kirche, beim Weg durch das Kirchenschiff wurden Kerzen an dieser Osterkerze entzündet, so dass der Raum sich allmählich aufhellte. Eine einzige Kerze brach die Macht der Dunkelheit. Außerdem wurden drei weitere Osterkerzen für die Kirchen St. Otto, St. Josef in Niederndorf und St. Marien Haundorf entzündet. Nach der Prozession durch die Kirche wurde die Osterkerze auf ihren Ständer beim Altar plaziert.

Die Botschaft von Ostern

Nach der alttestamentarischen Lesung trug Kaplan Fehn das Evangelium zur Auferstehung nach Johannes vor, Maria Magdalena kam zum leeren Grab Jesu. In seiner Predigt nahm Hetzel auf diesen Evangeliumstext Bezug, Maria Magdalena blickte in das leere Grab und fürchtete sich vor der Ungewissheit. Als sie aber von den strahlenden Personen angesprochen wurde, änderte sie ihre Blickrichtung und sah Jesus als Gärtner. Dadurch wandte sie sich vom Grab weg.

Aber erst nachdem sie Jesus liebevoll mit ihrem Vornamen angesprochen hatte, erkannte sie ihn, er war da. Durch diese einfühlsame Anrede erfuhr Maria wieder den Blick für das Leben.

Für Hetzel ist die Botschaft von Ostern, den Blick wieder dem Leben zuzuwenden. Diese Botschaft soll auch Stärkung in der momentanen Situation sein. Sie soll uns ansprechen für die liebevolle Anrede, die wir jetzt erfahren. In dieser Zeit der Angst und Unsicherheit seien vor allem persönliche Ansprache und Telefonate grundlegend. "Worte sind letztlich ganz wichtig geworden", befand Hetzel.

Maria Magdalena war eingeladen, den Blick auf das grenzenlos weite Leben hinzuwenden und ihr Leben neu zu gestalten. Der Wunsch von Hetzel war, auch in der jetzigen Situation den Blick für die Weite des Lebens zu bekommen. Das bedeute auch, nicht an dem festzuhalten, wie das Leben vor Corona war, sondern das Leben und die Beziehungen neu wahrzunehmen. Dazu gehöre auch, Vieles anders anzugehen als früher. Mit den Worten: "Ich wünsche ihnen allen ein Leben in einer ganz neuen Weite, in einem ganz neuen Horizont", beendete Hetzel seine Predigt. Auch in den Fürbitten wurde der besonderen Situation und der Betroffenen gedacht.

Die Herzogenauracher Stadtpfarrkirche ist tagsüber geöffnet, die Gläubigen können mit einer Kerze das Licht der Osterkerze mit nach Hause nehmen.