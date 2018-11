Der Blick des Filmemachers auf Indien

"Keine Angst vor Indien" - über dieses Thema spricht Peter Witt aus Berlin am Mittwoch, 28. November, ab 19.30 Uh im Littmann-Atelier im Arkadenbau. Von allen fremden Kulturen sei die indische Kultur wohl die, die Europäer zu allen Zeiten am meisten faszinierte, heißt es in der Programmankündigung. Aber Schlagzeilen aus Indien von Vergewaltigungen und Armut können Angst machen. Wie erlebt der Reisende Indien, wie ist Indien wirklich? Indien stehe für Spiritualität, für uralte Hochkulturen, die ganz Asien geprägt haben und glücklich scheinende Menschen. Fotograf und Filmemacher Peter Witt führt auf eine virtuelle Rundreise durch Indien, 15 000 Kilometer vom Himalaya bis zum Süden, von der Wüste im Westen bis in den Nordosten. Die Teilnehmer können indisches Leben in Bildern und Filmsequenzen erleben. Foto: Peter Witt