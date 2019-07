Der Biergarten öffnet wieder

In neuem Glanz erstrahlt der Diakonie-Biergarten auf dem Zeilberg: Dank des Leader-Programms konnte er umgebaut und erweitert werden, so dass mit der Anpassung der Räume zukünftig Gruppen von bis zu 40 Personen im Innenbereich bewirtet werden können, neue Arbeitsplätze im Zuverdienst-Projekt entstehen sollen und der Zeilberg als Ausflugsziel noch attraktiver ist. Leader sind Fördermittel der EU.

Das Team freut sich deshalb, alle Interessierten zur offiziellen Wiedereröffnung am Donnerstag, 15. August, um 13 Uhr auf dem Zeilberg bei Voccawind in der Gemeinde Maroldsweisach einladen zu dürfen. Der Biergarten-Betrieb beginnt an diesem Tag bereits um 11 Uhr.

Der Biergarten auf dem Zeilberg gehört zur Diakonie Bamberg-Forchheim und ist Teil des Zeilberger Integrationsprojektes ZIP. Hier erhalten psychisch erkrankte Menschen Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten unter fachkundiger Anleitung und mit therapeutischer Begleitung. Informationen zu dem Projekt gibt es unter Telefon 09532/922726 oder unter Rufnummer 09532/92270. red