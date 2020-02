Der Biber machte sich bei den Ziegelangerer Sportanglern breit

Bei der Jahresversammlung des Sportanglervereins Ziegelanger blickte die Vorsitzende Isolde Ott auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Darüber informierte der Verein.

Der Höhepunkt war nach ihren Angaben das Seefest, das durchgehend sehr gut besucht war. Die Helfer hatten viel zu tun. Auch mit der Beteiligung an den Angelveranstaltungen zeigte sie sich zufrieden; diese waren

immer gut besucht.

Ein Ehrung erfuhr Gewässerwart Udo Ott für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit. Klaus Heilmann erwähnte in seiner Laudatio die gewissenhafte und engagierte Arbeit des Jubilars. Bei den Arbeitseinsätzen sei er nicht nur als Organisator tätig, er arbeite selbst tatkräftig mit. Sein besonderes Augenmerk auf die Sauberkeit im See und am Vereinsgelände seien der Garant für einen gesunden Fischbestand und ein intaktes Gewässer. Die Vorsitzende überreichte eine Urkunde und ein Präsent.

In Vertretung des Jugendwarts Bernd Schubert berichtete André Ott von der Jugendarbeit des Vereins. Er bedankte sich für das Engagement des scheidenden Jugendwarts, der sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellte.

Schäden durch Biber

Kassier Klaus Heilmann zeigte sich mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Es konnte ein Gewinn erwirtschaftet werden, der zu einem großen Teil bereits wieder investiert wurde. Ein größerer Ausgabeposten fiel dabei für die Beseitigung der von Bibern verursachten Schäden und für Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden an. Es ist zu erwarten, dass weitere Kosten im Zusammenhang mit den Bibern anfallen werden.

Gewässerwart Udo Ott berichtete von den über das Jahr verteilten Besatzmaßnahmen. Ziel muss nach seinen Worten immer sein, eine Ausgewogenheit der Fischarten zu erreichen. Mit der Gewässerqualität zeigte er sich zufrieden, auch bei den Hitzeperioden habe sich die Anzahl verendeter Fische in Grenzen gehalten. Bei den Arbeitseinsätzen wurden laut Ott insgesamt 621 Stunden geleistet; ein großer Teil davon musste für die Beseitigung und Abwehr von Biberschäden aufgewendet werden, wie er schilderte.

Die Neuwahl brachte laut Vereinsangaben folgendes Ergebnis: Zur Vorsitzenden wurde erneut Isolde Ott gewählt. Der Zweite Vorsitzende ist Dieter Welz, Kassier Klaus Heilmann, Gewässerwart Udo Ott und der Schriftführer Kevin Zehner. Für den ausscheidenden Jugendwart wurde Michael Schramm neu in die Vorstandschaft gewählt. Als Beisitzer wurden Florian Weinmann, André Ott und Andreas Schick berufen. red