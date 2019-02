Der Bezirk Unterfranken lobt Inklusionspreise aus

Der Bezirk Unterfranken vergibt im Rahmen des Wettbewerbs "Unterfränkische Inklusionspreise" in diesem Jahr verschiedene Auszeichnungen. Darauf weist der Behindertenbeauftragte des Landkreises Haßberge, Hans-Josef Hero, hin.

In vier Kategorien

Die Preise werden wieder in den vier Kategorien - "Bildung und Erziehung", "Arbeit", "Wohnen" sowie "Freizeit, Kultur und Sport, Natur und Umwelt" - ausgelobt. Dotiert sind die Preise mit insgesamt 10 000 Euro. Der Bezirk Unterfranken will mit der Preisverleihung Beispiele besonders gelungener Inklusion würdigen und öffentlich anerkennen.

Die Preisverleihung ist im Rahmen der Mainfrankenmesse Würzburg am 30. September 2019 geplant. Die Bewerbungen werden ab sofort angenommen. Diese können sowohl per Post als auch per E-Mail eingereicht werden (inklusionspreis@bezirk-unterfranken.de). Der Abgabeschluss für die Bewerbungen ist am 15. Mai 2019. red