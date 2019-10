Der Bergfink am Futterhäuschen

Bergfinken sind von Norwegen bis Kamtschatka (Halbinsel in Nordostasien) anzutreffen. Im Herbst ziehen sie nach Süden, wobei Süden den Steigerwald und unseren Landkreis Erlangen-Höchstadt bedeuten kann. Der Bergfink sieht unserem Buchfink ähnlich, ist aber durch die orangefarbene Brust und Schulter leicht von ihm zu unterscheiden. Den Buchfinken schließen sich die Bergfinken oft an und fliegen mit ihnen in einer Gruppe. Während Bergfinken zur Brutzeit Insekten und Larven fressen, stehen im Winter Bucheckern, grobe Sämereien, Getreide oder Nüsse auf ihrem Speiseplan. Deshalb sind Bergfinken auch an unseren winterlichen Futterstellen zu finden. Text/Foto: Bernhard Schmalisch