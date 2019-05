Der Berg ruft

Vom 29. Mai bis zum 2. Juni wird in Sandberg zünftig gefeiert. Einmal mehr ruft der Berg zu einem abwechslungsreichen und langen Wochenende. Den Beginn macht am Mittwoch ab 20 Uhr die Bayern 3 Partynight mit DJ Tonic. Freier Eintritt herrscht am Christi-Himmelfahrt-Donnerstag. Da spielen ab 13.30 Uhr die Rossinis und ab 17.30 Uhr Hot Oven & The Briketts. Am Freitag geht es weiter mit einer zünftigen "Senner Wiesn" mit den Sandberger Musikanten. Am Samstagabend ab 20 Uhr geben die Stoapfälzer Spitzbuam im Festzelt den Ton an. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Im Anschluss wird der "Naturerlebnispfad am Kreuzberg" offiziell eröffnet. Die Festgäste können den Tag auch nutzen, einen Spaziergang auf dem zirka 3,5 Kilometer langen Weg zu unternehmen. Am Wanderparkplatz Sandberg (gegenüber dem Festzelt) beginnt der Pfad mit einem Barfußpfad in Form eines "W" für die Walddörfer. Mittagessen servieren die Vereine ab 11.30 Uhr im Festzelt. Um die Mittagszeit spielen die Waldfensterer Rucksackmusikanten auf. Ab 14.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle Frankenheim. Den Schlusspunkt setzen ab 18 Uhr die Hergoldshäuser Musikanten. bem