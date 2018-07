Der Berg bebt: DJK Teuchatz 50!

Füreinander Großes leisten



JL



Auf den schönen Jura-Höhen, umrandet von Wald und Wiesen, liegt das beschauliche Teuchatz. Ein Ort, der mehr Höhenmeter (545) als Einwohner (220) zählt und dennoch im gesamten Umkreis bekannt ist. Das liegt zum einen am berühmten Teuchatzer Schlittenberg, aber in erster Linie an seinem Sportverein: Die DJK Teuchatz stellt für viele Bewohner das Herzstück und den kulturellen Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft sowie der umliegenden Dörfer dar. Fußball wurde auf dem mit am höchst gelegenen Ort des Landkreises schon in den Nachkriegsjahren gespielt. Die Jugend auf dem Jura war sich einig: Es musste ein Verein gegründet werden. Somit wurde am 7. April 1968 die DJK Teuchatz aus der Taufe gehoben. Daher feiert der Verein heuer sein 50. Jubiläum.Der Teuchatzer Jürgen Lunz, der damals zur Gründungsversammlung einlud, erinnert sich noch heute gut an die damaligen Begebenheiten: "Wir hatten im Dorf zwei Telefone, vier Ortsbeleuchtungen und einen Fußballplatz - und das war unser ganzer Stolz!" Im Gründungsjahr konnte man zwei Herrenmannschaften und eine Jugendmannschaft zum Spielbetrieb anmelden. Zählte man zum Gründungszeitpunkt lediglich 54 Mitglieder, so wuchs der Verein in den vergangenen Jahren stetig auf nunmehr 450 Mitglieder. Auch die Anzahl an Mannschaften konnte sich in den zurückliegenden Jahren mehr als verdoppeln: Jeweils zwei Herren- und Damenmannschaften sowie sechs Jugendmannschaften werden jährlich für die DJK Teuchatz ins Rennen geschickt. Die erste Herrenmannschaft belegt unter Trainer Bernd Schütz seit Jahren eine ambitionierte Platzierung im oberen Mittelfeld der Kreisklasse 2. Der Frauenfußball wächst auf dem Jura stetig weiter und so durfte man erst kürzlich den Aufstieg in die Bezirksoberliga feiern.Den Verein zeichnen jedoch nicht nur seine sportlichen Aktivitäten aus: Der Zusammenhalt, die Identifikation mit dem Verein sowie der Wille, füreinander Großes zu leisten, sind Tugenden, die die DJK Teuchatz zu dem machen, was sie heute ist: ein Sammelpunkt für die Bewohner des Hochjuras. Die Worte "Rot und Weiß, wie lieb' ich dich" zieren nicht nur die Wände des Sportheims, sondern werden auch von den Mitgliedern gelebt. Dementsprechend groß wird das Ehrenamt in dem kleinen Jura-Dorf geschrieben: Der Vorstand in Person von Manfred Ott, Georg Stücklein und Maria Kraus geht mit gutem Vorbild voran und stellt seit Jahren die Stütze des Vereins dar.Am kommenden Wochenende lassen die Vereinsmitglieder ihre DJK hochleben und haben dafür einen ganz besonderen Höhepunkt für alle Mitfeiernden engagiert: Am Samstag wird die fränkische Band "J.B.O" die Jura-Höhen beben lassen. Die letzten Karten gibt es aktuell noch im Vorverkauf und an der Abendkasse. Außerdem komplettieren die Bands "Skolbeat" und die "Zwangsversteigerten Doppelhaushälften" sowie die "Stadelhofner", Bernd Hack und Markus Brand, das musikalische Aufgebot am Jubiläumswochenende. "Die DJK Teuchatz wird 50" - diese Botschaft wird in den nächsten Tagen vermutlich bis in die umliegenden Täler hinein hallen.