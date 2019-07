Der Beifahrer war nüchtern

Bei der Kontrolle eines 32-Jährigen, der am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto in der Erlanger Innenstadt unterwegs war, stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Der Beifahrer des Mannes war übrigens nicht alkoholisiert und wäre auch in der Lage gewesen, das Fahrzeug zu fahren. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.