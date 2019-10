Der bei einem Unfall unbeteiligte Rollerfahrer wird schwer verletzt

Ein Pkw-Fahrer war am Dienstagvormittag auf von der Ivo-Hennemann-Straße in die Lichtenfelser Straße unterwegs und übersah dabei einen auf der vorfahrtsberechtigten Lichtenfelser Straße stadteinwärts fahrenden Kleintransporter. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw in die Horlachenstraße geschoben und stieß dort gegen einen verkehrsbedingt wartenden Motorroller. Durch diesen Unfall wurden der Fahrer des Pkw und der Fahrer des Kleintransporters leicht sowie der Fahrer des Motorrollers schwer verletzt. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadensumme wurde auf rund 16 000 Euro geschätzt. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund der auslaufenden Fahrzeugflüssigkeiten gereinigt werden. pol