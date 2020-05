Der Bedarf an Kinderbetreuung steigt

Martin Hempfling von der Jugendhilfeplanung im Landratsamt Forchheim stellte den Eggolsheimer Marktgemeinderäten die Daten zur Bedarfsplanung im Markt Eggolsheim vor. Sowohl in der Grundschule als auch in Krippe und Kindergarten erwartet Hempfling eine steigende Anzahl an Kindern und somit einen stetig steigenden Bedarf an Betreuung.

Grundlage für die Schätzungen ist die Entwicklung der örtlichen Bevölkerung, die dank der günstigen Lage in der Metropolregion Nürnberg positiv ist und wächst.

Nach Artikel 5 des bayerischen Gesetzes zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (Bay-Kibig) müssen die Kommunen die notwendigen Plätze in den Einrichtungen rechtzeitig zur Verfügung stellen. Dafür müssen der Bedarf festgestellt und die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern berücksichtigt werden. Ab dem ersten Geburtstag haben die Eltern beispielsweise einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, spätestens jedoch, wenn das Kind drei Jahre alt wird.

Die Marktgemeinde Eggolsheim müsse auf den entsprechend prognostizierten Bedarf vorausschauend reagieren und die notwendigen Plätze zur Verfügung stellen, erläuterte Hempfling. Momentan kann nur deshalb jedem Kind ein Platz zur Verfügung gestellt werden, weil ab September die früheren Räume der Drügendorfer Kita reaktiviert und eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden. Das Konzept der Einrichtung muss noch auf die neue Situation abgestimmt und mit der Fachaufsicht besprochen werden.

Der höhere Bedarf entsteht allerdings nicht nur, weil es mehr Kinder gibt, sondern auch, weil mehr Eltern eine Betreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen, besonders im frühkindlichen Bereich bis zum Alter von drei Jahren.

Zur nächsten Sitzung will die Verwaltung hierzu Vorschläge unterbreiten.