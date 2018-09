Der Bedarf an Familienpaten ist ungebrochen

20 Erlanger Familien und ebenso viele Familien im Landkreis Erlangen-Höchstadt warten derzeit auf Familienpaten. Bei einem Infoabend am Mittwoch, 26. September, um 18.30 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes (Strümpellstraße 10) geben die Verantwortlichen einen ausführlichen Einblick in den ehrenamtlichen Tätigkeitsbereich eines Familienpaten.

Auch in Stadt und Landkreis gibt es Familien, denen das soziale Netz fehlt oder die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Probleme, mit denen die Familien zu kämpfen haben, sind zum Beispiel Lernprobleme der Kinder, ein krankes Familienmitglied, sprachliche Hürden oder Überlastung nach der Geburt eines Kindes. Familienpaten begleiten und unterstützen sie praktisch und emotional. Sie helfen etwa bei der Kinderbetreuung, bei den Hausaufgaben, bei der Haushaltsorganisation oder bei Ämtergängen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wünsche werden geklärt

Familienbündnis und Kinderschutzbund legen Wert darauf, dass Paten und Familien gut zueinander passen, daher werden die Wünsche und zeitlichen Möglichkeiten der Interessenten zu Beginn geklärt. Die nächste Familienpaten-Schulung beginnt am 12. Oktober. Weitere Informationen gibt es bei den Koordinatorinnen der Stadt Erlangen (Telefon 09131/6859665, E-Mail familienpaten-erlangen@web.de) und des Landkreises ERH (Telefon 01520/1941934, E-Mail familienpaten-erh@web.de) oder im Internet unter www.kinderschutzbund-erlangen.de. red