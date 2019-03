Der Bebauungsplan "Mühlleite" ist Thema

Der Gemeinderat Rauhenebrach tagt am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Rathaus in Untersteinbach. Dabei geht es um die Aufstellung des Bebauungsplans "Mühlleite III" in Prölsdorf und um private und gewerbliche Bauvorhaben. Weitere Punkte der Tagesordnung sind die Jahresbeschaffung der Feuerwehren, ein Neuerlass der "Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren" sowie die Beschaffung eines Fahrzeugs zur Überwachung der Sonderbauwerke für die Kläranlage. Des Weiteren befassen sich die Räte mit der Vergabe diverser Arbeiten für die Generalsanierung des Untersteinbacher Kindergartens sowie der Mängelbeseitigung an der Turnhalle Untersteinbach. Ein Zuschussantrag des Prölsdorfer Kindergartens, ein Vorabangebot der Überlandzentrale Lülsfeld für die Stromlieferung von 2020 bis 2022 sowie steuerberaterliche Hilfe bei der Umsatzbesteuerung sind die weiteren Punkte der Tagesordnung. red