Der Baum fliegt raus!

Brigitte Krause Es rumort in der Filialkirche St. Bartholomäus in Kleinsteinach. Mitten im Riedbacher Gemeindeteil ist am Freitag Hausputz angesagt, und einer fliegt nun raus, so ist das (L)eben: Der Christbaum hat in festlichem Schmuck zur Weihnachtszeit die Seelen berührt, jetzt hat er ausgedient. Bis Maria Lichtmess am 2. Februar geht die Weihnachtszeit, dann beginnt im Grunde für die katholische Bevölkerung das neue Frühjahr.

Elke Heusinger, Doris Ring Georg Lindner und Gerti Engelbrecht sind am Freitagmorgen dabei, im Kircheninneren "Klar Schiff" zu machen. "Georg geh' mal her mit deiner Leiter, da oben sind auch noch Spinnweben", sagt Elke Heusinger und deutet in die Luft. Doch eins nach dem anderen, signalisiert Georg Lindner. Na, und die Leiter ist eh zu kurz.

Elke Heusinger wendet sich wieder einer verschlissenen Schachtel zu, Philips Christbaumkerzen. "Die haben wir seit 1962", berichtet sie schmunzelnd, "nächste Weihnachten gibt's neue!"

Beeindruckend, da erscheint die unscheinbare Schachtel gleich in ganz neuem Licht: Sie hat sich wacker gehalten. Und so sind die Menschen hier: Sie gehen pfleglich mit den Dingen um, dann halten die auch. Mit großem Hallo packen sie alle mit an und schaffen den Christbaum zur Seitentüre hinaus.

Eine Vorfreude malt sich in den Gesichtern ab: Wenn auch überall Schnee liegt - jetzt geht's wieder nauswärts!