Der Bauhof ist gerüstet für den Winter

300 000 Euro hat die Stadt Ebern in einen Lkw für den Winterdienst durch den Bauhof investiert. Das Trägerfahrzeug vom Typ G45 B6x4 samt diverser Ausrüstungsteile löst ein mittlerweile 14 Jahre altes Fahrzeug ab, das zunehmend reparaturbedürftig war.

Die letzte große Reparatur hat der Hersteller finanziert, weil die Lieferung des neuen Fahrzeugs auf sich warten ließ. Das neue dreiachsige Fahrzeug bietet gegenüber dem Vorgänger die dreifache Ladekapazität und eine umweltfreundlichere und kostenreduzierte Streu- und Räumtechnik. Das soll Material und Straßen schonen.

Die Garantiezeit läuft, wie städtische Arbeiter bei einer ersten Vorstellung des neuen Geräts sagten, erst im Oktober, wenn die Winterdienst-Saison beginnt. Zur Ausstattung gehören ein Salzstreugerät, Schneeräumschild, Winterdiensthydraulik, Aufrollbrücken-Aufbau und mehrere Transport-Mulden.

Firma Uniwell erweitert

Das Fahrzeug und die moderne Streutechnik passen zum neuen Sparkonzept des Stadtrats, weil der Einsatz der Mitarbeiter und der Salzverbrauch in Zukunft besser gesteuert werden können. Zudem sinkt der Benzinverbrauch, wie es hieß.

Die Firma Uniwell in Eyrichshof will ihr Betriebsgelände erweitern, um ein Hochregallager zu bauen, das rund 21 Meter hoch und etwa 227 Meter lang werden soll. Dazu ist eine Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Eyrichshof erforderlich, die der Stadtrat auf den Weg brachte.

Ähnliches gilt für die bauplanerischen Grundlagen (eine sogenannte Einbeziehungssatzung), womit es zwei Bauwerbern ermöglicht wird, am nördlichen Ortsrand von Eichelberg, in der Rödelgasse, zwei Wohnhäuser zu errichten. Die Gebäude sollen direkt an den Häuserbestand anschließen. eki