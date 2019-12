Der Bauausschuss tagt morgen

Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Altenkunstadt kommen am morgigen Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Das Gremium behandelt dabei laut Pressemitteilung unter anderem folgende Bauanträge und Bauvoranfragen: Voranfrage zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Zum Leitenholz 1 in Spiesberg; Neubau einer beleuchteten doppelseitigen Werbeanlage in der Weismainer Straße 8 in Altenkunstadt und die Errichtung eines Balkon- und Badanbaus Zum Reut 17 und 19 in Pfaffendorf. red