Der Bauausschuss tagt in Baiersdorf

Am Dienstag, 9. April, kommt der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss bereits morgens um 8 Uhr zu einer Sitzung im Rathaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen zum Bebauungsplan "Wohnen an der Regnitz", der Erschließungsbeitragsrecht zum Ausbau des Birkenwegs sowie die Vorstellung des Bauprojekts "Büro GBI" und des Vorentwurfes für den Kindergarten "Kinderhof" in Igelsdorf. red