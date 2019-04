Der Bau- und Umweltausschuss tagt

Die nächste Sitzung des Grundstücks-, Bau- und Umweltausschusses des Stadtrates findet am heutigen Montag ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Weismain statt. Dem Ausschuss liegen Bauanträge zu einer Tekturplanung von Alois Betz, Arnstein 54, die Errichtung einer Freianlage für den Geflügel- und Kleintierzuchtverein Weismain und die Errichtung einer Terrassenüberdachung an ein bestehendes Wohnhaus vor. Letzter Punkt ist die Ortsbesichtigung der Baumaßnahme Hutzelbrunnen. red