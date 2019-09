Der Ballade von Ritter Kunibert lauschen

Die Bayerische Staatsbad GmbH bietet auch am kommenden Wochenende wieder Stadtführungen an, Treffpunkt ist jeweils an der Tourist-Information Arkadenbau. Am Freitag, 20. September, gilt es um 21 Uhr mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel zu entdecken. Auf den Spuren von Friedrich von Gärtner und Max Littmann wandern die Teilnehmer an der Führung am Samstag, 21. September, Beginn ist um 13.30 Uhr. Am Sonntag, 22. September, findet der Klassiker "Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen und -gebäude" statt, Start ist um 10 Uhr. Karten sind in der Tourist-Info unter Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek