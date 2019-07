Der Ball rollt in Neuhaus

Bereits seit 2011 sammelt der Verein "Eintracht Klappstuhl" mit dem Flo-Birkner-Cup Geld für gute Zwecke. Der Namensgeber Flo Birkner engagierte sich Zeit seines Lebens für Kinder, bevor er bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt ist. In seinem Namen wurden in den vergangenen Jahren fast 26 900 Euro gespendet, und heuer sollen nach dem Wunsch der Turnierveranstalter mindestens 3500 Euro dazukommen. Spendenempfängerin ist in diesem Jahr Paula Fehse aus Hallerndorf, die 2009 mit einer schweren Behinderung zur Welt kam. Der Erlös des Cups soll für die Finanzierung eines Deckenlifts im Badezimmer und ähnlicher Pflegehilfsmittel verwendet werden.

Der Cup wird am Samstag, 6. Juli, um 9.30 Uhr vom Schirmherrn Stefan Müller, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, eröffnet. Danach spielen zwölf Freizeit-Fußballmannschaften im Lieblingskren-Stadion auf dem Gelände des TSV Neuhaus wieder um den heiß begehrten, in diesem Jahr brandneuen Pokal. Nach der Vorrunde gibt es um 14 Uhr Auftritte der Tanzschule Center Stage (Adelsdorf). Das Ende der Finalrunde und die darauffolgende Siegerehrung ist gegen 17 Uhr geplant. Neben den Preisen für die Turnierteilnehmer gibt es auch eine Versteigerung verschiedener signierter Trikots, unter anderem von Dirk Nowitzki, Kai Havertz und Lukas Mühl. Ab 19 Uhr gibt es Abendessen, und seinen Ausklang findet der Abend ab 21 Uhr mit den Benefiz-Beatz, einer After-Soccer-Party mit dem DJ-Team "monkeybeatz". red