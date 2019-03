Der Baggerfahrer und die Blumenbinderin

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit durften am Mittwoch Franziska und Konrad Gumbrecht in Dannberg miteinander feiern.

Franziska Gumbrecht erblickte vor 79 Jahre in Erlangen das Licht der Welt. Mit 14 Jahre ging sie in Lehre in Erlangen als Blumenbinderin. Später war die Jubilarin 33 Jahre lang an der Uni Erlangen beschäftigt und davon vier Jahre im Personalrat tätig. Konrad Gumbrecht ist in Röhrach geboren. Von Beruf war er Landwirt und Baggerfahrer. Baggerfahren ist immer noch sein Hobby, und so hilft der 82-Jährige in Wachenroth in der Tiefbaufirma seines Bruders Johann Gumbrecht immer noch aus.

Der Jubelhochzeiter hat lange auf der Herzo Base in Herzogenaurach bei den Amerikanern als Baggerfahrer gearbeitet. Einmal hat er eine wichtige Stromleitung erwischt, die Wachsoldaten gingen von einem Attentat aus und kamen gleich "mit allem, was schießen kann".

Aufs Motorrad gelockt

Kennengelernt haben sich die Eheleute in Erlangen. Konrad ist mit seinem Motorrad immer wieder an dem Blumenladen vorbeigefahren, in dem Franziska arbeitete, und irgendwann saß sie als Sozia auf dem Motorrad. Zu seinem Bedauern kann Konrad Gumbrecht kein Motorrad mehr fahren, aber er ist noch gerne mit seinem Quad unterwegs, allerdings ohne seine Franziska.

Seit 1978 wohnen sie in Dannberg, wo sie sich ein gemeinsames Nest gebaut haben. Das Ehepaar Gumbrecht hat eine Tochter, die in Kalifornien lebt, und Sohn Georg, der in Dannberg wohnt. Sie sind zweifache Großeltern und auch zweifache Urgroßeltern. Der jüngste Urenkel ist mittlerweile schon 15 Jahre alt. Auf die Frage, ob es ein Rezept gibt für eine so lange Ehe, sagte sie mit einem Schmunzeln: "Man muss nicht alles verraten" und meinte noch: "Der König hat was zu sagen, bis die Königin kommt."

Gefeiert wird mit Freunden im Verein beim Karteln und am Sonntag mit der Familie im "Weberskeller" in Höchstadt. Unter den Gratulanten neben der Familie war Bürgermeister Horst Rehder (BB) und stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner (CSU).