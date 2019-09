Die Veranstaltung mit Thorsten Bär "Der Bär ist los!" am Donnerstag, 26. September, im Kongresshaus Rosengarten wird aus produktionstechnischen Gründen verschoben auf Mittwoch, 29. März 2020, wie die Agentur Streckenbach mitteilt. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden. Der Beginn der Show bleibt bei 20 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. red