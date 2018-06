Der Austausch mit Frankreich ist jetzt auch auf Englisch möglich

Feuerwehren im Austausch





Märkte, Konzerte, Filme



red



Der Freundeskreis Haßberge-Tricastin traf sich zu seiner Mitgliederversammlung in der Brauereigaststätte Göller in Zeil. Joachim Friedsam konnte nach seinem ersten Jahr als Vorsitzender ein positives Fazit ziehen. Auch Ehrenvorsitzender Kurt Sieber , der den Verein viele Jahre lang geführt hatte, bis er den Vorsitz im vergangenen Jahr abgab, lobte seinen Nachfolger: Es sei erfreulich zu sehen, wie engagiert die Arbeit weitergeführt werde.Seit vielen Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Haßberge und dem südfranzösischen Distrikt Tricastin. Städtepartnerschaften haben Haßfurt (mit Pierrelatte), Königsberg (mit Donzere) und Eltmann (mit Saint Paul Trois Chateux). Die französischen Partnerstädte liegen alle im Gebiet Tricastin.Im Rückblick auf das vergangene Jahr ging es unter anderem um die gegenseitigen Besuche verschiedener Vereine wie Musikkapellen und Fußballclubs. Hier appellierte der Vorsitzende an die Mitglieder, sich einzubringen, um einen solchen Austausch auch künftig zu ermöglichen - immerhin ruhe die Weiterführung des Austauschs und vor allem die Unterbringung von Gästen weitestgehend auf privaten Schultern. Neu angedacht sei zudem ein Austausch zwischen Feuerwehrleuten aus beiden Regionen.Überschattet wurde das Jahr vom Tod von Bernard Martini. Martini galt vielen als wichtigste Identifikationsfigur der Partnerschaft auf französischer Seite.Erstmals nach über 40 Jahren mussten die Königsberger ihren Besuch in ihrer Partnerstadt Donzère um einige Monate verschieben; Grund waren die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Letztlich fand die ursprünglich für September 2017 geplante Reise im Mai 2018 statt. "Die 2000 Kilometer rentieren sich schon auf menschlicher Basis", betonte Kurt Sieber die Bedeutung der Kontakte.Neben gegenseitigen Besuchen und der Pflege von Beziehungen gab es wieder eine große Zahl an öffentlichen Veranstaltungen, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, die der Bevölkerung die Partnerschaft und die Kultur des anderen Landes näherbringen sollten. Am Weihnachtsmarkt im französischen Pierrelatte gab es ein "Deutsches Dorf", in dem regionale Spezialitäten verkauft und "typisch deutsche" Beiträge gezeigt wurden.Zudem organisierte der Verein im Kreis Haßberge Konzerte mit französischer Musik sowie in Kooperation mit anderen Veranstaltern die Aktionen zum deutsch-französischen Tag. Der wird jährlich am 22. Januar gefeiert; der Freundeskreis Haßberge-Tricastin zeigt dazu schon seit Jahren im Zeiler Kino französische Filme - in diesem Jahr war es "Das ist unser Land", ein Spielfilm, der sich mit dem Erstarken der Rechtspopulisten in Frankreich auseinandersetzt.Einige Schüleraustauschprojekte konnten fortgesetzt werden. Neu ist, dass der Austausch der Eltmanner Realschule mit dem Collège Jean Perrin nun auch Schülern offen steht, die nicht Französisch lernen. Sie können sich mit ihren Austauschpartnern auf Englisch unterhalten. Der Schritt wurde nötig, da die Teilnehmerzahl sonst zu stark zurückgegangen wäre.Laut Kassier Heinz Bauerfeind ist das Vereinsvermögen auf 11996 Euro angewachsen. Die Mitgliederzahl sank nach einigen Todesfällen sowie Ein- und Austritten im Lauf des Jahres von 119 auf 116. Zu den Neuzugängen gehört Landrat Wilhelm Schneider , der bei der Versammlung anwesend war.