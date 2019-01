Der Frankenbund lädt am Donnerstag, 31. Januar, um 18 Uhr zu einem Vortrag mit Professor Günter Dippold zum Thema "Der Aufstieg des Nationalsozialismus in Oberfranken" im BTS-Sportheim Bayreuth, 99 Gärten 1 a, ein. Dippold wird die Gründe schildern, warum die NSDAP in Franken zu einem Zeitpunkt Wahlerfolge feierte, als sie auf Reichsebene noch kaum Anhänger besaß. Um 19.30 Uhr schließt sich die Hauptversammlung mit Wahlen an. red