Der ASV Höchstadt feiert Sommerfest

Von Samstag, 1., bis Sonntag, 2. Juni, findet am Sportgelände des ASV Höchstadt ein Sommerfest statt. Folgendes Programm ist geplant: Samstag: ab 10 Uhr großes Kinderprogramm: Fußballdart, Torschussmessanlage, Bierkastenrutsche, verschiedene Fußballparcours, Torwandschießen, Kinderschminken, Feuerwehrfahrzeugbesichtigung, Kinderspritzen, ab 17 Uhr Abendprogramm mit Unterhaltungsmusik, Shisha-Lounge, Cocktailbar; Sonntag: 10 Uhr großer Kinderflohmarkt, 11 Uhr Jugendfußballspiel der D-Junioren gegen den BSC Erlangen, 13 Uhr Herrenfußballspiel der zweiten Mannschaft gegen den SC Oberreichenbach II, 15 Uhr Herrenfußballspiel der ersten Mannschaft gegen den SC Oberreichenbach. Für das leibliche Wohl sorgen an beiden Tagen unter anderem leckere ASV-Burger.

Am kompletten Wochenende wird auch die Uwe-Feser-Kinderstiftung vor Ort sein. Denn das ASV-Sommerfest soll auch all denen gehören, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht vor Ort sein können, schreiben die Veranstalter. Am kompletten Wochenende hat man die Chance, die Kinderstiftung in Form von Geld- oder Sachspenden zu unterstützen und sich über die Arbeit der Stiftung zu informieren. red